Amici 2022, in pre-order l’ep d’esordio di Luigi Strangis (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa della finale di Amici 2022, Luigi Strangis annuncia la tracklist e la copertina del suo EP d’esordio, da oggi disponibile in pre-order Luigi Strangis, il giovane cantautore di Lamezia Terme in corsa per la vittoria dell’edizione 2022 di Amici, pubblicherà il prossimo 3 giugno il suo primo EP ufficiale Strangis. l’ep, pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First, è preordinabile da oggi in formato CD Autografato in esclusiva per Amazon (https://www.amazon.it/dp/B09ZYMCZKQ) e CD standard disponibile su Music First, Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale (https://LuigiStrangis.lnk.to/Preorder). Dal 3 ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa della finale diannuncia la tracklist e la copertina del suo EP, da oggi disponibile in pre-, il giovane cantautore di Lamezia Terme in corsa per la vittoria dell’edizionedi, pubblicherà il prossimo 3 giugno il suo primo EP ufficiale, pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First, è preordinabile da oggi in formato CD Autografato in esclusiva per Amazon (https://www.amazon.it/dp/B09ZYMCZKQ) e CD standard disponibile su Music First, Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale (https://.lnk.to/Pre). Dal 3 ...

Advertising

IlContiAndrea : #Eurovision 2022, chi è #EmmaMuscat. La ex concorrente di Amici: “Orgogliosa di rappresentare Malta. Ma faccio il t… - repubblica : Emma Muscat, da 'Amici' all'Eurovision 2022 per Malta con 'I am what I am' - CheDonnait : Il gesto di Maria emoziona #Amici21 - EHEAAOO : RT @StampaCuneo: L'ex Nuvolari di Cuneo rinasce grazie all'idea di sei amici - Chicca_colors : RT @IlContiAndrea: #Eurovision 2022, chi è #EmmaMuscat. La ex concorrente di Amici: “Orgogliosa di rappresentare Malta. Ma faccio il tifo a… -