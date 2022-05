Ambra Angiolini scoppia in lacrime davanti a tutti: la situazione è surreale | Ecco il motivo (Di giovedì 12 maggio 2022) scoppia in lacrime in diretta. E’ accaduto all’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, ma il motivo è assolutamente impensabile Bella, intrigante e soprattutto nel mondo della televisione da giovanissima. Ambra Angiolini ha avuto tutto il tempo di farsi conoscere dal grande pubblico, quello che oggi l’apprezza per il grande lavoro fatto nel corso di questa anni. Ha dimostrato, Ambra, di essere una donna assolutamente versatile ed in grado di gestire ogni tipo di situazione all’interno del panorama televisivo nostrano. L’esperienza fatta da giovanissima a ‘Non è la Rai’ sarà sicuramente una di quelle che ha contribuito a formare la Angiolini, ma c’è anche tanto altro. Ambra ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 12 maggio 2022)inin diretta. E’ accaduto all’attrice e conduttrice, ma ilè assolutamente impensabile Bella, intrigante e soprattutto nel mondo della televisione da giovanissima.ha avuto tutto il tempo di farsi conoscere dal grande pubblico, quello che oggi l’apprezza per il grande lavoro fatto nel corso di questa anni. Ha dimostrato,, di essere una donna assolutamente versatile ed in grado di gestire ogni tipo diall’interno del panorama televisivo nostrano. L’esperienza fatta da giovanissima a ‘Non è la Rai’ sarà sicuramente una di quelle che ha contribuito a formare la, ma c’è anche tanto altro....

Advertising

trash_italiano : ?? Ufficiale: Ambra Angiolini in giuria ad #XF2022 - MarcoLe86931402 : RT @AdolfoCrotti: Un grazie di cuore va ad Ambra Angiolini per aver contribuito al ritorno del suo ex fidanzato sulla panchine di quelle ro… - AdolfoCrotti : Un grazie di cuore va ad Ambra Angiolini per aver contribuito al ritorno del suo ex fidanzato sulla panchine di que… - LAlimini76 : @pisto_gol È stata Ambra Angiolini a dare la pedata ad Allegri, ci sono le immagini, era allo stadio - camiziani : Allegri puoi mollare Ambra Angiolini ? Grazie -