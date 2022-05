Alpini: Serracchiani, 'stop adunata Udine è resa a violenti' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Sospendere l'adunata di Udine sarebbe come arrendersi a un pugno di violenti. Io non posso e soprattutto non voglio rassegnarmi a credere che nella nostra società, nell'associazionismo e nel corpo degli Alpini, manchino le forze per isolare e reprimere personaggi e atti ignobili". Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in merito all'ipotesi di sospendere le adunate degli Alpini dopo le denunce di molestie a Rimini. "Si alzino senza timore le voci delle donne molestate, con cui siamo solidali. Le mele marce vanno tolte di mezzo ma gli Alpini, che ho ben conosciuto fra la gente anche da presidente del Friuli Venezia Giulia, sono altro da quei fatti di Rimini. Bene ha fatto il ministro Guerini a stigmatizzare subito ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Sospendere l'disarebbe come arrendersi a un pugno di. Io non posso e soprattutto non voglio rassegnarmi a credere che nella nostra società, nell'associazionismo e nel corpo degli, manchino le forze per isolare e reprimere personaggi e atti ignobili". Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora, in merito all'ipotesi di sospendere le adunate deglidopo le denunce di molestie a Rimini. "Si alzino senza timore le voci delle donne molestate, con cui siamo solidali. Le mele marce vanno tolte di mezzo ma gli, che ho ben conosciuto fra la gente anche da presidente del Friuli Venezia Giulia, sono altro da quei fatti di Rimini. Bene ha fatto il ministro Guerini a stigmatizzare subito ...

