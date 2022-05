Alpini: raccolte 500 segnalazioni e 160 racconti di molestie (Di giovedì 12 maggio 2022) Sui giorni della 93/a Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini ci sono "oltre 160 racconti dei fatti delle molestie subite. Oltre 500 segnalazioni di molestie. Non consideriamo necessario che ci siano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Sui giorni della 93/a Adunata Nazionale deglia Rimini ci sono "oltre 160dei fatti dellesubite. Oltre 500di. Non consideriamo necessario che ci siano ...

