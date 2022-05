Alpini | follia politicamente corretta sulle molestie

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 maggio 2022) Zuppa di Porro. Draghi: putin non è invincibile. Ma la vera notizia che ci ha dato è che possiamo pagare il gas in rubli. Attacco hacker russo, ma è poca roba. Ancora co sta soria degli, la logica ssurda di Gramellini da leggere Arrestato in Cina il cardinale Zen, quello che contesta Cina e Papa, Imbarazzante chiaccherata di Letta con i Foglio. Anche per la Stampa e Cottarelli si deve votare in autunno. Inflazione ralòenta in america, ma mica tanto e le Borse europee volano. Musk per il Nyt non è un libertario, ma un dinamista #rassegnastampa12maggio