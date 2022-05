Alpini e molestie a Rimini, la vicenda finisce sui giornali esteri. Oltre 500 le segnalazioni... (Di giovedì 12 maggio 2022) 'Le truppe d'élite di montagna italiane affrontano un'inchiesta per accuse di molestie'. Così il quotidiano britannico The Guardian titola l'articolo sulla vicenda degli Alpini a Rimini ( qua l'... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) 'Le truppe d'élite di montagna italiane affrontano un'inchiesta per accuse di'. Così il quotidiano britannico The Guardian titola l'articolo sulladegli( qua l'...

Advertising

elio_vito : Sono un uomo, sono di destra ed ho presentato un'interrogazione per i gravi episodi di molestie verificatisi durant… - stanzaselvaggia : Visto che su abusi e molestie come sempre vedo un abuso di MA, gli alpini non sono certo tutti molestatori MA in tu… - ilpost : È stata presentata la prima denuncia formale per le presunte molestie da parte degli Alpini all’adunata di Rimini - salvatore_irato : Il cappello se lo sono comprato tutti, gli alpini. Stanno venendo fuori i precedenti di molestie alle adunate degl… - SimonettaGiaco1 : RT @VivianaDesio: Molestie da alcuni alpini? Ma di cosa vi meravigliate? Sono uomini in un mondo in cui all'uomo viene permesso di usare e… -