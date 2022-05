Allegri: “Non ha senso fare bilanci ora. Complimenti all’Inter” (Di giovedì 12 maggio 2022) "Un giocatore dell'Inter è venuto in panchina e mi ha dato una pedata. Ho reagito e l'arbitro mi ha espulso giustamente". Così Massimiliano Allegri spiega la sua espulsione al termine della finale di Coppa Italia. Sulla partita il tecnico bianconero è soddisfatto: "Faccio i Complimenti all'Inter e a noi resta la rabbia di non aver vinto nulla quest'anno, la porteremo con noi per la prossima stagione. Dispiace perché è stata una buona prestazione".Dopo 10 anni di successi la Juventus non ha conquistato titoli: "Avevamo fatto una bella rimonta in campionato e ci siamo fermati con l'Inter, poi anche stasera abbiamo fatto bene poi gli episodi ci sono andati contro". "Non ha senso fare i bilanci adesso, voglio solo fare i Complimenti all'Inter, all'arbitro e ai miei ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 12 maggio 2022) "Un giocatore dell'Inter è venuto in panchina e mi ha dato una pedata. Ho reagito e l'arbitro mi ha espulso giustamente". Così Massimilianospiega la sua espulsione al termine della finale di Coppa Italia. Sulla partita il tecnico bianconero è soddisfatto: "Faccio iall'Inter e a noi resta la rabbia di non aver vinto nulla quest'anno, la porteremo con noi per la prossima stagione. Dispiace perché è stata una buona prestazione".Dopo 10 anni di successi la Juventus non ha conquistato titoli: "Avevamo fatto una bella rimonta in campionato e ci siamo fermati con l'Inter, poi anche stasera abbiamo fatto bene poi gli episodi ci sono andati contro". "Non haadesso, voglio soloall'Inter, all'arbitro e ai miei ...

