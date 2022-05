Allegri nei guai: altro che rivoluzione alla Juventus, ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 12 maggio 2022) La Juventus, in estate, deve fare una rivoluzione per tornare a dominare il campionato italiano; la situazione, in realtà, sembra diversa. Una stagione che non è andata secondo le aspettative; indipendentemente dall’esito della coppa Italia (finale contro l’Inter), la Juventus non può ritenersi soddisfatta visto il campionato con i bianconeri mai in corsa e una Champions League dove i ragazzi di Allegri sono usciti, ancora una volta, contro una squadra sulla carta inferiore. In estate serve una rivoluzione per andare a colmare le lacune che la squadra ha in, praticamente, tutti i reparti; dalle ultime indiscrezioni, però, sembra come le cose possano andare diversamente. AnsafotoNel mercato estivo la Juventus ha bisogno di essere grande protagonista; Allegri ha bisogno ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) La, in estate, deve fare unaper tornare a dominare il campionato italiano; la situazione, in realtà, sembra diversa. Una stagione che non è andata secondo le aspettative; indipendentemente dall’esito della coppa Italia (finale contro l’Inter), lanon può ritenersi soddisfatta visto il campionato con i bianconeri mai in corsa e una Champions League dove i ragazzi disono usciti, ancora una volta, contro una squadra sulla carta inferiore. In estate serve unaper andare a colmare le lacune che la squadra ha in, praticamente, tutti i reparti; dalle ultime indiscrezioni, però, sembra come le cose possano andare diversamente. AnsafotoNel mercato estivo laha bisogno di essere grande protagonista;ha bisogno ...

