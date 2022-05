Allegri esonerato? La presunta lite furibonda negli spogliatoi, tutta la verità (Di giovedì 12 maggio 2022) Una sconfitta pesante quella subita in finale di coppa Italia; il successo dell’Inter, infatti, potrebbe costare caro ad Allegri. Il quattro a due con cui l’Inter ha vinto la finale di coppa Italia ha portato alcuni verdetti piuttosto importanti: i nerazzurri hanno conquistato il secondo trofeo stagionale e ora sperano nel campionato (sono due i punti di ritardo dal Milan capolista). Completamente diverso il discorso da fare per la Juventus; i bianconeri hanno chiuso senza neanche un trofeo vinto e ora la posizione di Allegri torna ad essere in bilico. Il tecnico, nella serata dell’Olimpico, è stato piuttosto nervoso. LaPresseLe proteste, decisamente accese, dopo i due rigori subiti e un nervosismo a cui non eravamo abituati. Allegri ha perso tutta la sua naturale tranquillità e ha messo in mostra una scena brutta da ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Una sconfitta pesante quella subita in finale di coppa Italia; il successo dell’Inter, infatti, potrebbe costare caro ad. Il quattro a due con cui l’Inter ha vinto la finale di coppa Italia ha portato alcuni verdetti piuttosto importanti: i nerazzurri hanno conquistato il secondo trofeo stagionale e ora sperano nel campionato (sono due i punti di ritardo dal Milan capolista). Completamente diverso il discorso da fare per la Juventus; i bianconeri hanno chiuso senza neanche un trofeo vinto e ora la posizione ditorna ad essere in bilico. Il tecnico, nella serata dell’Olimpico, è stato piuttosto nervoso. LaPresseLe proteste, decisamente accese, dopo i due rigori subiti e un nervosismo a cui non eravamo abituati.ha persola sua naturale tranquillità e ha messo in mostra una scena brutta da ...

