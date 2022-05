Alla Reggia di Portici l’evento Re-Food edizione 2021: Reinventare gli scarti agroalimentari (Di giovedì 12 maggio 2022) l’evento Re-Food edizione 2021 si svolgerà presso la Reggia di Portici dal 13 al 15 maggio 2022. In programma la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di design, visite guidate e mostre. Non solo bucce, polpa e semi di prodotti vegetali, ma anche fondi di caffè, vinacce e sansa per realizzare oggetti di uso comune Leggi su 2anews (Di giovedì 12 maggio 2022)Re-si svolgerà presso ladidal 13 al 15 maggio 2022. In programma la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di design, visite guidate e mostre. Non solo bucce, polpa e semi di prodotti vegetali, ma anche fondi di caffè, vinacce e sansa per realizzare oggetti di uso comune

Advertising

reggiadicaserta : #MayThe4thBeWithYou Che la forza sia con te! Oggi è #StarWarsDay, giorno dedicato alla saga cinematografica nata d… - fattoquotidiano : CLAUDIO GRAZIANO Il capo del Comitato militare dell’Ue sta per lasciare Bruxelles, dove solo per l’alloggio è costa… - TeleradioNews : Grossa affluenza al “ pranzo della solidiarieta’. Presenti il Sindaco Carlo Marino e l’Assessore Marzo - Presso i… - unsilented : @FreddieTee Ci invidieranno per ancora un po' di anni. Nessuno ha la Reggia di Venaria come opening. Nessuno ha l'e… - fussyheart : lrt io oggi alla reggia -