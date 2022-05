Alla Fondazione An presentato il libro “100 personaggi della destra: da Almirante a Meloni” (Di giovedì 12 maggio 2022) “La Treccani della destra italiana”: il paragone audacissimo riecheggia ripetutamente nella sala convegni della Fondazione An. Di sicuro, come dice Isabella Rauti, il libro di Federico Gennaccari “100 personaggi della destra: da Almirante a Giorgia Meloni”, «colma una lacuna ed è una piccola enciclopedia ragionata di fatti e di personaggi». Come spiega lo stesso Gennaccari, che oltre a essere autore è anche editore del libro con la sua Fergen, «il libro nasce per colmare alcune lacune sulla storia della destra italiana e soprattutto sul ruolo di importanti esponenti che a distanza di anni sono stati completamente dimenticati». Storie ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) “La Treccaniitaliana”: il paragone audacissimo riecheggia ripetutamente nella sala convegniAn. Di sicuro, come dice Isabella Rauti, ildi Federico Gennaccari “100: daa Giorgia”, «colma una lacuna ed è una piccola enciclopedia ragionata di fatti e di». Come spiega lo stesso Gennaccari, che oltre a essere autore è anche editore delcon la sua Fergen, «ilnasce per colmare alcune lacune sulla storiaitaliana e soprattutto sul ruolo di importanti esponenti che a distanza di anni sono stati completamente dimenticati». Storie ...

