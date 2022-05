(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "La cultura agro alimentare è una sfida gigantesca. Il tema è scegliere cosa mangiamo e beviamo non solo per sostenere le eccellenze italiane ma anche perchè le scelte che facciamo impattano sulla nostra salute". Lo ha detto Maria Elenanel suo intervento all'incontro organizzato da Iv sul cibo. "E' fondamentale che questo lavoro. Alcune misure le abbiamo già previste, nella 'Buona scuola' abbiamo dato prevalenza alle filiere corte nelle mensa -ha spiegato la capogruppo di Iv alla Camera-. Ma ci vuole anche unaa quello che stanno mangiando le bambine e i bambini. Così avremo generazioni più in salute, che vivono meglio, e potremo scegliere meglio i prodotti del territorio e le eccellenze che nostri allevatori riescono a offrirci".

Alimentazione: Boschi (Iv), 'educazione parta dalle scuole'

Roma, 12 mag (Adnkronos) - "La cultura agro alimentare è una sfida gigantesca. Il tema è scegliere cosa mangiamo e beviamo non solo per sostenere le eccellenze italiane ma anche perchè le scelte che f ...