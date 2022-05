Advertising

Agenzia ANSA

Il tribunale di Algeri haoggi il processo per accuse di corruzione nei confronti dell'ex calciatore Rabah Madjer, ... l'ex attaccante dell'e del Porto, sarà processato il 26 maggio ...Il giudice haal 10 giugno per repliche e sentenza. Per uno degli imputati dovrebbe ... nove vengono dal Marocco, cinque dalla Tunisia e uno dall'. L'accusa nei loro confronti è di aver ... Algeria: rinviato processo a Madjer, 'il tacco di Allah' - Calcio (ANSA) - ALGERI, 12 MAG - Il tribunale di Algeri ha rinviato oggi il processo per accuse di corruzione nei confronti dell'ex calciatore Rabah Madjer, vincitore della Coppa dei Campioni con il ...Il tribunale di Algeri ha rinviato oggi il processo per accuse di corruzione nei confronti dell'ex calciatore Rabah Madjer, vincitore della Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987 grazie ad un suo ...