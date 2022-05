Alex Witsel lascia il Borussia Dortmund

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo quattro anni termina il matrimonio trae il. Il club tedesco ha comunicato che non rinnoverà il contratto in scadenza al centrocampista belga che ora sarà libero di accasarsi altrove. DOVE GIOCHERÀ? Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero diversi i club interessati al giocatore che potrà essere acquistato a parametro zero. In prima fila figurano Los Angeles Galaxi e i Los Angeles Fc, dove militano vecchie conoscenze del calcio europeo come Chicharito Hernandez e Carlos Vela. Anche il St. Louis City, che debutterà come nuova franchigia nel campionato americano nel 2023, e’ sulle tracce del belga. Da non escludere un ritorno al Benfica club nel quale è cresciuto. IL COMUNICATO DELDTM ...