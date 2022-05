(Di giovedì 12 maggio 2022) Il direttore dellaDefense College Foundation a HuffPost fa un paragone con la celebre frase di Enrico Berlinguer: "L'aggressione dell'Ucraina ha impresso un'accelerazione alla ridiscussione del concetto di neutralità. Persino gli svizzeri ci stanno pensando". In termini di sicurezza "non cambia un granché, militarmente i russi hanno già problemi adesso"

Alessandro Politi: "Finlandia e Svezia costrette all'ombrello Nato, la guerra di Putin ha cambiato tutto" (di G. Belardelli) Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, è cauto riguardo ai tempi con cui molto probabilmente avverrà questa trasformazione, ma non ha dubbi sull'enormità dei cambiamenti ...Il parere di Alessandro Politi, direttore NATO Defense college Foundation, sul potenziale rischio in casi di adesione all'Alleanza atlantica ...