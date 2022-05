Alba Parietti presenta il nuovo fidanzato: “L’amore è una cosa seria” (Di giovedì 12 maggio 2022) Alba Parietti è innamorata. Dopo tanto tempo felicemente trascorso senza un uomo accanto, è pronta a tuffarsi di nuovo in una relazione. E lo fa con Fabio Adami, manager romano 55enne con cui pubblica una serie di foto che non lasciano spazio a dubbi sui loro sentimenti reciproci. Negli scatti si baciano appassionatamente e lei scrive: “Non chiedeteci piu? se e? una cosa seria. L’amore e? una cosa seria e importante. Forse la piu? seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta)”. Alba e Fabio si frequentano da qualche mese, ma hanno sempre puntato sulla discrezione. Certo le loro uscite di coppia non sono sfuggite ai paparazzi, ma si sono sempre impegnati a difendere la loro privacy. Ora però non hanno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 12 maggio 2022)è innamorata. Dopo tanto tempo felicemente trascorso senza un uomo accanto, è pronta a tuffarsi diin una relazione. E lo fa con Fabio Adami, manager romano 55enne con cui pubblica una serie di foto che non lasciano spazio a dubbi sui loro sentimenti reciproci. Negli scatti si baciano appassionatamente e lei scrive: “Non chiedeteci piu? se e? unae? unae importante. Forse la piu?(ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta)”.e Fabio si frequentano da qualche mese, ma hanno sempre puntato sulla discrezione. Certo le loro uscite di coppia non sono sfuggite ai paparazzi, ma si sono sempre impegnati a difendere la loro privacy. Ora però non hanno ...

Advertising

miss_milu94 : @uniteicasati @_deande Vi voglio bene e per fortuna non è durato troppo altrimenti avrei fatto come un'Alba Parietti qualunque ahahah - andreastoolbox : #Alba Parietti e il bacio appassionato al mare: «Dopo 8 anni da single, so che l?amore è una cosa seria» - OrionChaos : IO COME UN'ALBA PARIETTI QUALSIASI. #Jeru - gossip_t7 : #AlbaParietti: “Fabio, la mia stagione migliore”. Sui social la prima foto del bacio - NicoloC__ : Per me è il like della massima esperta di picchi Alba Parietti -