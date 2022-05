Al via la mostra dedicata ai gioielli di vetro tra l’800 e il 900 al Museo del Bijou

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il 2022 è l’anno internazionale del, come dichiarato dall’Onu, e quale modo migliore per festeggiarlo se non con un’esposizione? Prende il via infatti lasuidiintitolata “italiani tra ‘800 e ‘900”, visitabile fino al 9 ottobre 2023. Il progetto è curato da Bianca Cappello e Augusto Panini. La location che ospita l’evento è ildeldi Casalmaggiore in provincia di Cremona, dove avverrà un tributo storico e artistico a questo materiale particolarmente sostenibile.didi: in esposizione 300 pezzi unici In...