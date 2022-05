Al Tennis Club 2002 il secondo torneo di padel riservato agli allenatori sanniti (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenica 22 maggio, presso il Tennis Club 2002 diretto dal Maestro Antonio Leone, si terrà la seconda edizione del torneo di padel riservato agli allenatori sanniti di calcio con in aggiunta quello di calcio Tennis per restare in tema di “arte pedatoria”. Dopo l’entusiasmante iniziativa dell’anno scorso, organizzata in modo estemporaneo in pieno agosto, non poteva non ripetersi la bella esperienza. L’obiettivo è quello di cogliere innanzitutto momenti di divertimento e spensieratezza ma anche l’opportunità di confronto e di crescita per un calcio migliorabile e da migliorare poiché si osservano sempre più situazioni non del tutto gratificanti e funzionali e dalle tante ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenica 22 maggio, presso ildiretto dal Maestro Antonio Leone, si terrà la seconda edizione deldidi calcio con in aggiunta quello di calcioper restare in tema di “arte pedatoria”. Dopo l’entusiasmante iniziativa dell’anno scorso, organizzata in modo estemporaneo in pieno agosto, non poteva non ripetersi la bella esperienza. L’obiettivo è quello di cogliere innanzitutto momenti di divertimento e spensieratezza ma anche l’opportunità di confronto e di crescita per un calcio migliorabile e da migliorare poiché si osservano sempre più situazioni non del tutto gratificanti e funzionali e dalle tante ...

