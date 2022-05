Agli Internazionali di tennis il re abdica: Nadal è ko (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Colpo di scena Agli Internazionali Bnl di tennis: Rafael Nadal, 10 volte vincitore a Roma e campione uscente è stato sconfitto in tre set dal giovane canadese Denis Shapovalov col punteggio di 1-6 7-5 6-2. Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Colpo di scenaBnl di: Rafael, 10 volte vincitore a Roma e campione uscente è stato sconfitto in tre set dal giovane canadese Denis Shapovalov col punteggio di 1-6 7-5 6-2.

Advertising

SkySport : Internazionali Roma, malore sugli spalti: stop al match e Sinner porta l'acqua ? - Eurosport_IT : SINNER PASSA IL TURNO ???????? Agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si impone per 4-6 3-6 contro Martinez ??… - cagliaripad : Roma-Olbia: restano a terra 27 giovani tennisti in gita agli Internazionali - AgoraMagazLatin : Agli Internazionali di tennis il re abdica: Nadal è ko. Sinner eliminato e Tsitsipas in semifinale - grenmen37_ : RT @annaconte81: Gli sport son tutti belli…il tennis è élite ma anche tanto tanto divertente…qui agli #Internazionali #Roma ???? https://t.c… -