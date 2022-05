AEW: MJF ancora frustrato per la sua situazione contrattuale. Si avvicina alla WWE? (Di giovedì 12 maggio 2022) MJF è una delle stelle indiscusse della AEW: annoverato tra i 4 giovani pilastri della compagnia, Friedman riesce a catalizzare l’attenzione su di sé durante ogni puntata di Dynamite. Ne mesi scorsi avevano fatto scalpore le voci riguardo alla sua situazione contrattuale: infatti, il wrestler si diceva insoddisfatto del suo salario a Jacksonville, affermando che se avesse ricevuto la giusta offerta dalla WWE l’avrebbe sicuramente accettata. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti alcune voci che lo vorrebbero lontano dall’AEW, ma sarà davvero così? Le ultimissime Secondo quanto riportato da Fightful Select, il wrestler sarebbe ancora frustrato dalla sua situazione e sarebbe propenso a non rinnovare il suo legame ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 12 maggio 2022) MJF è una delle stelle indiscusse della AEW: annoverato tra i 4 giovani pilastri della compagnia, Friedman riesce a catalizzare l’attenzione su di sé durante ogni puntata di Dynamite. Ne mesi scorsi avevano fatto scalpore le voci riguardosua: infatti, il wrestler si diceva insoddisfatto del suo salario a Jacksonville, affermando che se avesse ricevuto la giusta offerta dl’avrebbe sicuramente accettata. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti alcune voci che lo vorrebbero lontano dall’AEW, ma sarà davvero così? Le ultimissime Secondo quanto riportato da Fightful Select, il wrestler sarebbesuae sarebbe propenso a non rinnovare il suo legame ...

