AEW | Il BCC ha scelto la sua parte | per Jericho e i suoi ora sorgono i problemi

(Di giovedì 12 maggio 2022) Per settimane, laAppreciation Society ha fatto man bassa del feud con Eddie Kingston, Santana e Ortiz. In vista di Double Or Nothing serviva una scossa, ed è arrivata. Il Blackpool Combat Club ha infatti deciso di supportare i face della situazione è di aiutarli a combattere Chrise iscagnozzi, rendendo pari la sfida. Una grande rissa è scoppiata sul ring a Dynamite, con gli heel costretti alla ritirata. La rissa scoppiata sul ring And chaos erupts at this victory speech! Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/s4mcYgFr1m— All Elite Wrestling (@AEW) May 12, 2022