Abiomed Bike & Co Ragusa a Grosseto (Di giovedì 12 maggio 2022) Ragusa – Impegno nazionale per due atleti dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa al Gp Centro Italia di Scansano a Grosseto. Giovanni Distefano e Flavio Schembari, dopo la bella prestazione nell’ultima prova di Coppa Sicilia a Messina con il secondo e terzo posto fra gli Allievi, hanno cercato di dare il massimo nel contesto di una gara nazionale di mountain Bike Xco in Toscana. Distefano, però, è rimasto bloccato subito dopo la partenza da una caduta, rimanendo imbottigliato. La sua speciale condizione fisica gli ha comunque permesso di portare avanti una rimonta straordinaria. Schembari, alla sua prima esperienza oltre lo Stretto, ha concluso la propria gara in maniera eccellente, nonostante i problemi meccanici con cui ha dovuto fare i conti e che comunque hanno reso la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022)– Impegno nazionale per due atleti dell’; Co.al Gp Centro Italia di Scansano a. Giovanni Distefano e Flavio Schembari, dopo la bella prestazione nell’ultima prova di Coppa Sicilia a Messina con il secondo e terzo posto fra gli Allievi, hanno cercato di dare il massimo nel contesto di una gara nazionale di mountainXco in Toscana. Distefano, però, è rimasto bloccato subito dopo la partenza da una caduta, rimanendo imbottigliato. La sua speciale condizione fisica gli ha comunque permesso di portare avanti una rimonta straordinaria. Schembari, alla sua prima esperienza oltre lo Stretto, ha concluso la propria gara in maniera eccellente, nonostante i problemi meccanici con cui ha dovuto fare i conti e che comunque hanno reso la ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #abiomedbikecoragusa Abiomed Bike & Co Ragusa a Grosseto - ragusaoggi : Bike: l’Abiomed Ragusa al Gp Centro Italia in Toscana con Distefano e Schembari - infoitinterno : Abiomed Bike & Co. Ragusa risultati di prestigio a Messina in Coppa Sicilia Xco - quotidianodirg : #Sport #abiomedbikeragusa Abiomed Bike & Co. Ragusa risultati di prestigio a Messina in Coppa Sicilia Xco -