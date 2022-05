A Roma torna “La Notte dei Musei”, l’appuntamento fuori orario con l’arte e la cultura (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Dopo due anni di assenza dovuta all’emergenza sanitaria, sabato 14 maggio torna a Roma l’appuntamento con “La Notte dei Musei”. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea a livello europeo e, per quanto riguarda le strutture museali di Roma Capitale, vedrà l’apertura straordinaria in orario serale (dalle 20.00 alle 2.00) dei Musei civici sparsi nel territorio cittadino, con un ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo. Il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di un euro (sarà gratuito dove espressamente previsto) e consentirà di assistere a spettacoli e visite guidate, circondati dalle opere d’arte delle collezioni permanenti e da quelle delle numerose mostre temporanee. Tra i Musei civici ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– Dopo due anni di assenza dovuta all’emergenza sanitaria, sabato 14 maggiocon “Ladei”. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea a livello europeo e, per quanto riguarda le strutture museali diCapitale, vedrà l’apertura straordinaria inserale (dalle 20.00 alle 2.00) deicivici sparsi nel territorio cittadino, con un ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo. Il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di un euro (sarà gratuito dove espressamente previsto) e consentirà di assistere a spettacoli e visite guidate, circondati dalle opere d’arte delle collezioni permanenti e da quelle delle numerose mostre temporanee. Tra icivici ...

