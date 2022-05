A Paestum dal 26 maggio il primo Salone della Dieta mediterranea (Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ stato presentato oggi, all’infopoint Cilento mania di Paestum, l’evento “Dmed – Salone della Dieta mediterranea” in programma dal 26 al 29 maggio presso il polo fieristico dell’ex Tabacchificio, in localita’ Cafasso di Capaccio Paestum”. L’annuncio in una nota: “Alla conferenza stampa di lancio sono intervenuti: Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum; Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Ciro Romano del Cnr; Valerio Calabrese, direttore Museo vivente della Dieta mediterranea; Sara Roversi, presidente del Future food institute e segretario del centro studi Dieta mediterranea “Angelo Vassallo”; Emilio Ferrara presidente di Edamus”. In particolare “l’evento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ stato presentato oggi, all’infopoint Cilento mania di, l’evento “Dmed –” in programma dal 26 al 29presso il polo fieristico dell’ex Tabacchificio, in localita’ Cafasso di Capaccio”. L’annuncio in una nota: “Alla conferenza stampa di lancio sono intervenuti: Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio; Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Ciro Romano del Cnr; Valerio Calabrese, direttore Museo vivente; Sara Roversi, presidente del Future food institute e segretario del centro studi“Angelo Vassallo”; Emilio Ferrara presidente di Edamus”. In particolare “l’evento ...

Advertising

Different__Mag : Dopo due anni di fermo, dal 2 al 5 giugno torna la decima edizione di Disorder. - cilentano_it : Clouds Arena Programma 2022, Paestum (SA), dal 02 luglio al 27 agosto 2022. Programma Completo in programma quest’a… - cilentano_it : È questo il messaggio tuonato dal Circolo della Lega Salvini Premier di Capaccio Paestum, per il tramite del suo co… - tommosgirlll : @Tananai5 IO VOGLUO VENIRE A VEDERTI DAL VIVO MA SE NON LA METTI A PAESTUM NON POSSO VENIRE AMO - luigifarinasi : Dal 7 al 9 Novembre 2022 si svolgerà l’ottavo Campionato Nazionale Pizza DOC nell’ex Tabacchificio di Capaccio - Pa… -

Ristorazione, Casa Coloni (Paestum) passa da uno a due cappelli - Ildenaro.it Il Denaro A Paestum dal 26 maggio il primo Salone della Dieta mediterranea “E’ stato presentato oggi, all’infopoint Cilento mania di Paestum, l’evento “Dmed – Salone della dieta mediterranea” in programma dal 26 al 29 maggio presso il polo fieristico dell’ex Tabacchificio, i ... Capaccio, Forum delle economie Domani, giovedì 12 maggio 2022, si terrà presso l'ex Tabacchificio Borgo di Cafasso, in via Cafasso 21 (Capaccio Pestum) il Forum delle economie organizzato da UniCredit, ... “E’ stato presentato oggi, all’infopoint Cilento mania di Paestum, l’evento “Dmed – Salone della dieta mediterranea” in programma dal 26 al 29 maggio presso il polo fieristico dell’ex Tabacchificio, i ...Domani, giovedì 12 maggio 2022, si terrà presso l'ex Tabacchificio Borgo di Cafasso, in via Cafasso 21 (Capaccio Pestum) il Forum delle economie organizzato da UniCredit, ...