Advertising

ETGazzetta : #calciomercato A Lewandowski manca il Pallone d'Oro: il Barça si scalda, il Bayern nega -

La Gazzetta dello Sport

Un po' come fosse l'Alessandro Magno raccontato da Pascoli. Robertpuò essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo, ma sarebbe tale non senza malinconia. Non senza le inquietudini dell'uomo moderno, il rimpianto della giovinezza andata e la ...... fiducia per l'operazione: le ultime dopo gli ultimi summit Dopo un'altra incredibile stagione da protagonista, Robertpotrebbe scegliere di lasciare il Bayern Monaco .... A Lewandowski manca il Pallone d'Oro: il Barça si scalda, il Bayern nega Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha fatto il punto sul rinnovo di Robert Lewandowski. Di seguito le sue parole."Al Barcellona manca ancora qualcosina, ma con Xavi in panchina vedo un futuro roseo". Parola di Luis Garcia, ex esterno offensivo blaugrana.