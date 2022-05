8 donne su 10 dichiarano di aver subito conseguenze negative sulla vita lavorativa dopo la nascita del figlio, motivate soprattutto dalla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia (Di giovedì 12 maggio 2022) Il lavoro in Italia è ancora oggi percepito dalle mamme come uno degli ostacoli alla natalità. Questo è uno dei chiari aspetti emersi dalla ricerca “Aziende e natalità in Italia”, realizzata dall’Osservatorio Famiglie di Sfera MediaGroup, a cura di Federico Gilardi (Markert Research Manager di Sfera MediaGroup). Scopo dell’indagine analizzare le diverse dinamiche intervenute, tra lavoratrice e azienda, pre e post maternità. L’occasione è stata la seconda edizione degli Stati Generali della natalità, la più grande manifestazione italiana dedicata al contrasto della crisi demografica organizzata dalla neonata Fondazione per la natalità, presieduta da Gigi De Palo. Leggi anche › Inchiesta Maternità/2: il lavoro negato alle mamme ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilin Italia è ancora oggi percepito dalle mamme come uno degli ostacoli alla natalità. Questo è uno dei chiari aspetti emersiricerca “Aziende e natalità in Italia”, realizzata dall’Osservatorio Famiglie di Sfera MediaGroup, a cura di Federico Gilardi (Markert Research Manager di Sfera MediaGroup). Scopo dell’indagine analizzare le diverse dinamiche intervenute, tra lavoratrice e azienda, pre e post maternità. L’occasione è stata la seconda edizione degli Stati Generali della natalità, la più grande manifestazione italiana dedicata al contrasto della crisi demografica organizzataneonata Fondazione per la natalità, presieduta da Gigi De Palo. Leggi anche › Inchiesta Maternità/2: ilnegato alle mamme ...

