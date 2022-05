24mila euro nella cuccia del cane di Montino e Cirinnà, chiusa l’indagine: “Nessun reato” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Svolta nella vicenda dei 24mila euro (48 banconote da 500 euro) trovati nell’agosto del 2021 nella cuccia del cane dell’azienda agricola ’Capalbio Fattoria’ (leggi qui), la residenza toscana della senatrice Pd Monica Cirinnà e del marito. Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, la procura di Grosseto ha chiesto l’archiviazione in quanto “Nessun reato” da parte della coppia non è stato commesso. Durante alcuni lavori nella azienda agricola nella scorsa estate è stato trovato il denaro in una vecchia cuccia del cane, situata in una zona della proprietà priva di recinzioni e poco lontana dalla strada provinciale. Il fatto era stato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Svoltavicenda dei(48 banconote da 500) trovati nell’agosto del 2021deldell’azienda agricola ’Capalbio Fattoria’ (leggi qui), la residenza toscana della senatrice Pd Monicae del marito. Esterino, sindaco di Fiumicino, la procura di Grosseto ha chiesto l’archiviazione in quanto “” da parte della coppia non è stato commesso. Durante alcuni lavoriazienda agricolascorsa estate è stato trovato il denaro in una vecchiadel, situata in una zona della proprietà priva di recinzioni e poco lontana dalla strada provinciale. Il fatto era stato ...

Advertising

MonicaCirinna : Oggi si chiude vicenda di dolore per me e mia famiglia. Chiesta l’archiviazione e ora attendiamo decisione GIP. Se… - bompresso01 : @giorgiomenotti1 @paolo_r_2012 - mariocaligiuri : I 24mila euro trovati nella cuccia del cane di Cirinnà, il reato non c'è: 'I soldi forse lasciati lì da spacciatori… - CorriereCitta : Cirinnà, Montino e la storia dei 24.000 euro nella cuccia del cane. Il pm archivia: ”Nessun reato” - repubblica : I 24mila euro trovati nella cuccia del cane di Cirinnà, il reato non c'è: 'I soldi forse lasciati lì da spacciatori… -