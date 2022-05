“You are my everything (Grande amore)”, il nuovo singolo de Il Volo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Volo – Foto di Alessandro PeruggiUna nuova sorprendente veste per la hit “Grande amore” con gli arrangiamenti rock sinfonici del Maestro Enrico Melozzi Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo brano de Il Volo, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMyeverything. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il– Foto di Alessandro PeruggiUna nuova sorprendente veste per la hit “” con gli arrangiamenti rock sinfonici del Maestro Enrico Melozzi Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my)”, ilbrano de Il, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMy. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il. Un ...

Advertising

acmilan : ??? Are you ready for the summer? Get the perfect swimsuit for any Rossonero! ??? ??? Per la prova costume quest’anno… - ilvolo : ? YOU ARE MY EVERYTHING (GRANDE AMORE)? Il nuovo brano! FUORI ORA! - giroditalia : ?? SICILIA ?? ??Did you miss us? Well, here we are again! ??Vi siamo mancati? Beh, siamo tornati! #Giro… - ACMilanFRA : RT @acmilan: ??? Are you ready for the summer? Get the perfect swimsuit for any Rossonero! ??? ??? Per la prova costume quest’anno, la cosa p… - Lopinionista : “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo singolo de Il Volo -