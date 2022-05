WWE | Rivelati gli accoppiamenti dell’NXT Women’s Breakout Tournament

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La WWE ha annunciato questa sera il tabellone del primo NXT, la versione femminile del tradizionale torneo che vede sfidarsi le nuove proposte del roster di NXT. Al contrario di quanto avviene solitamente nel torneo maschile, in questa versione non ci sono solo esordienti ma diverse ragazze che abbiamo già visto lottare ampiamente durante gli ultimi mesi come Nikkita Lyons e Lash Legend. Si parte come al solito dai quarti di finale, con da una parte Nikkita Lyons contro Arianna Grace e Fallon Henley contro Sloane Jacobs. Dall’altra parte del tabellone vediamo Roxanne Perez contro l’esordiente Kiana James e Tatum Paxley che affronta Lash Legend. Il torneo, che comincerà proprio nell’episodio in onda questa settimana negli Stati Uniti, è solo uno dei piatti forti che attendono gli spettatori di NXT ...

