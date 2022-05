(Di mercoledì 11 maggio 2022) Domenica notte a WrestleMania Backlash,è stata sconfitta da Ronda Rousey in un I Quit Match con in palio lo SmackDown Women’s Title. “The Queen” è stata ridotta in lacrime e non ha potuto fare altro che urlare “I Quit”. Subito dopo il match, la WWE ha evidenziato comeavesse riportato la frattura del braccio a causa dell’armbar applicato da Ronda con l’ausilio di una sedia. Si è trattato di un modo per mandare off screen l’ex campionessa. Ora èta anche laufficiale.Durante l’episodio di WWE “The Bump”, la federazione di Vince McMahon hato cheresterà ferma ai box a...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Arriva la conferma, Charlotte Flair starà fuori a tempo indeterminato - - SpazioWrestling : Arriva il comunicato della WWE sull'infortunio di Charlotte Flair #CharlotteFlair #WWE - AnotherRand0m : @al_roec @MisterX_0002 @kruniciano Ma siamo in WWE che finisce uno poi arriva l'altro? Siete noiosi. Comunque lo am… -

