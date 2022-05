Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Wolves-Manchester City 1-5, De Bruyne trascina Guardiola verso il titolo. Lage ko - Mediagol : Wolves-Manchester City 1-5, De Bruyne trascina Guardiola verso il titolo. Lage ko - tcm24com : Manita del Manchester City ai Wolves, finisce 5-1 #ManchesterCity #Wolverhampton #PremierLeague - WeAreLMessi : Juventus vs Internazionale Juventus vs Inter ??>> - skorerrcom : ?? ?? Wolves Xl: Jose Sa, Coady, Boly, Dendoncker, Nouri, Castro, Moutinho, Neves, Chiquinho, Neto, Jimenez ?? ?? Manc… -

CITY 1 - 5 Ladies and gentlemen, welcome to the 'Kevin De Bruyne show'. Con il Liverpool alle calcagna e l'obiettivo - Premier da centrare per salvare la stagione, il City ...City vicino alla conquista della Premier: travolti inel match di Premier League IlCity travolge il Wolverhampton grazie soprattutto a De Bruyne che segna ben 4 gol dei Citizens, mentre l'altro è firmato da Sterling. Inutile il ...ma lunedì Haaland ha comunicato al Bayern che avrebbe firmato per il Manchester City. (TUTTO mercato WEB) ...PREMIER LEAGUE - Un incontenibile Kevin de Bruyne decide, praticamente da solo il recupero della 33a giornata contro i Wolves. Al Molineux, il Manchester City ...