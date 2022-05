Wolverhampton-Manchester City, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Manchester City, sfida valida per il recupero della 33a giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Martin Atkinson. Calcio d’inizio ore 21:15 al Molineux Stadium di Wolverhampton. La fine della stagione si avvicina sempre di più e in questa Premier mancano ancora dei verdetti. Questa sera, infatti, si affronteranno due squadre ancora in corso per i propri obiettivi stagionali: Wolverhampton e Manchester City. La squadra di Bruno Lage dopo tre sconfitte consecutive, è riuscita a strappare un punto in casa del Chelsea. Nonostante lo svantaggio iniziale di due gol, i Wolves sono riusciti a rimontare grazie ai gol di Trincao e capitan Cody al 97?. Attualmente in ottava ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Riportiamo ledi, sfida valida per il recupero della 33a giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Martin Atkinson. Calcio d’inizio ore 21:15 al Molineux Stadium di. La fine della stagione si avvicina sempre di più e in questa Premier mancano ancora dei verdetti. Questa sera, infatti, si affronteranno due squadre ancora in corso per i propri obiettivi stagionali:. La squadra di Bruno Lage dopo tre sconfitte consecutive, è riuscita a strappare un punto in casa del Chelsea. Nonostante lo svantaggio iniziale di due gol, i Wolves sono riusciti a rimontare grazie ai gol di Trincao e capitan Cody al 97?. Attualmente in ottava ...

