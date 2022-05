William teme di essere registrato dal fratello Harry | spionaggio | il caso che terremota la Corona

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal 2 al 5 giugno la Gran Bretagna si fermerà per celebrare un evento storico: il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Nessuno vorrà mancare, neanche il principee sua moglie Meghan Markle: sebbene siano ormai del tutto fuori dalle dinamiche reali, essendosi rifatti una vita multimilionaria in California, i duchi di Sussex sono così desiderosi di prender parte all'evento da accettare persino un ruolo declassato. Saranno infatti raggruppati con tutti gli altri Vip e tenuti sotto controllo per evitare che trovino in modo di "emergere" ai danni del Giubileo di Platino. Stando a quanto riportano varie fonti citate dai media britannici, il principeè molto preoccupato per la presenza dele della moglie:chepossa usare le conversazioni che avranno durante ...

... 'Il principeha intenzione di guarire la spaccatura - ha confidato la fonte - vuole parlare con Harry per cercare di sanare la frattura tra loro, mache quello che si diranno possa ...che Harry, preso dal suo memoir, possa sfruttare la Regina e l'incontro per nuovi scandali; Kate invece ha paura che Meghan possa monetizzare l'incontro in termini di popolarità e ...Il duca di Cambridge vorrebbe guarire la spaccatura con il fratello ma pensa che ciò che si diranno possa finire su Netflix, in un’intervista o in un libro ...LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per i 70 anni di regno della Sovrana si stanno avvicinando e il weekend lungo dal 2 al 5 giugno sarà pregno di eventi in onore di Elisabetta con sorpresa ...