WhatsApp cambia per sempre: come condividere file anche da 2 giga (Di mercoledì 11 maggio 2022) Spunta su WhatsApp una nuova funzione rivoluzionaria che permette dei condividere file fino a 2GB di grandezza: l’ultimo aggiornamento. Non smettono mai di stupire le nuove funzioni introdotte da WhatsApp nel corso di quest anno. Infatti l’ultima permette di condividere dei file fino a 2 gigabyte di grandezza. Andiamo a vedere come cambia l’applicazione. Nelle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Spunta suuna nuova funzione rivoluzionaria che permette deifino a 2GB di grandezza: l’ultimo aggiornamento. Non smettono mai di stupire le nuove funzioni introdotte danel corso di quest anno. Infatti l’ultima permette dideifino a 2byte di grandezza. Andiamo a vederel’applicazione. Nelle L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Mimikyuuu___ : RT @St3pNy: Ma cosa cambia tra lasciare una reaction su #whatsapp o semplicemente rispondere con un'emoticon ? - Alessio0428 : Ma a che serve la reaction su whatsapp? Non ha molto senso. Che cambia da rispondere con un emoji alla reaction????????. Pareri. - marcoadamonaz : #WhatsApp introduce le reaction #Twitter cambia il like da ?? a ?? Il mondo sta cambiando. - giuliassss_ : Ma ora anche le reazioni su whatsapp?mark hai rotto il cazzo io te lo dico cambia il team che si occupa delle novità - allmobileworld : Aumentare dimensione carattere WhatsApp come si cambia -