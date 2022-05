West Ham: sfida all'Arsenal per un attaccante da 58 milioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non c'è solo l'Arsenal su Ollie Watkins: come evidenzia il Guardian, anche il West Ham punta il centravanti, per il quale l'Aston... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non c'è solo l'su Ollie Watkins: come evidenzia il Guardian, anche ilHam punta il centravanti, per il quale l'Aston...

Advertising

pierluigitrotta : @lorenzooleporee West Ham ma non prima squadra - manuwalks : @FplRachel Man City - Gabriel Jesus Liverpool - Origi / Firmino Chelsea - Kepa Arsenal - Pepè / Lacazette Spurs - L… - MrMoraleATBS : napoli assna juve in england: west ham / in italy: juve juve - sportli26181512 : Declan Rice, novità sul futuro: c'è l'offerta di rinnovo dal West Ham: Obiettivo di mercato di molti club inglesi,… - saramaffio : @sasha2deep Aiutooo magari il capitano del West ham che si arrabbia con Nate. NON CE LA FACCIO AD ASPETTARE ANCORA MANNAGGIA -