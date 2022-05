Walter De Benedetto, il video tributo dell’Associazione Coscioni. Cappato ai funerali: “Qui con l’impegno di proseguire la sua battaglia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Un dovere essere qui oggi, un modo di unirci al dolore della famiglia e degli amici ma anche un impegno per proseguire la sua battaglia personale contro una vera e propria persecuzione violenta di Stato, contro la violazione del suo diritto di curarsi con la cannabis terapeutica”. Sono le parole di Marco Cappato presente oggi ad Arezzo al funerale di Walter De Benedetto, morto lunedì a 50 anni e diventato simbolo della battaglia per la cannabis terapeutica. Presente alle esequie anche Matteo Mainardi in rappresentanza dell’Associazione Luca Coscioni. “Quella di Walter è stata anche una battaglia politica per liberarci di leggi che aumentano la violenza e aiutano la criminalità. La memoria di Walter – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Un dovere essere qui oggi, un modo di unirci al dolore della famiglia e degli amici ma anche un impegno perla suapersonale contro una vera e propria persecuzione violenta di Stato, contro la violazione del suo diritto di curarsi con la cannabis terapeutica”. Sono le parole di Marcopresente oggi ad Arezzo al funerale diDe, morto lunedì a 50 anni e diventato simbolo dellaper la cannabis terapeutica. Presente alle esequie anche Matteo Mainardi in rappresentanzaLuca. “Quella diè stata anche unapolitica per liberarci di leggi che aumentano la violenza e aiutano la criminalità. La memoria di– ...

marcocappato : “Walter amava le piante, alcune un po’ controverse”: così ora don Alvaro, con un sorriso dall’ altare ad Arezzo, al… - riccardomagi : Si è iniziato a votare in comm Giustizia sulla proposta per autocoltivazione #cannabis che ho depositato 2 anni fa.… - emmabonino : La scorsa notte ci ha lasciati Walter De Benedetto, che sulla propria pelle ha sofferto dolori immani per la malatt… - age_of_VIRGO : RT @Blowjoint: '@riccardomagi è ottimista e pensa che si possa trovare una convergenza, anche se i numeri rischiano, forse, di essere risic… - giuliotti : RT @marcocappato: “Walter amava le piante, alcune un po’ controverse”: così ora don Alvaro, con un sorriso dall’ altare ad Arezzo, al funer… -