Vuoi controllare se la bolletta della luce è troppo alta? Da oggi c’è il Bollettometro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo strumento di Selectra offre una valutazione personalizzata dell’offerta luce, con un risultato che può andare da “ottimo” a “troppo alta”. Bastano solo i dati relativi a spesa per la materia energia, consumi totali e periodo di fatturazione. Non è richiesto nessun dato personale... Leggi su dday (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo strumento di Selectra offre una valutazione personalizzata dell’offerta, con un risultato che può andare da “ottimo” a “”. Bastano solo i dati relativi a spesa per la materia energia, consumi totali e periodo di fatturazione. Non è richiesto nessun dato personale...

