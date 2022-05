Vulcano | cratere vietato | si riapre spiaggia di Levante

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 maggio 2022)Porto – Ildi, nelle Eolie, continua ad essereai turisti escursionisti. Qualche apertura vi è per ladi, ad eccezione della zona interessata dalle fumarole.Sono le novità emerse dalla riunione della commissione che si è tenuta in videoconferenza. Sono intervenuti anche rappresentanti della Protezione civile, Ingv, il sindaco di Lipari Marco Giorgianni.Sollecitati anche i ristori, considerato che gli isolani da quando abbandonarono le loro case che rientravano nelle cosiddette zone rosse ad oggi non hanno visto un solo euro. I rappresentanti della delegazione di isolani anche sollecitato la possibilità di poter rientrare nelle case “in zona vietata”, considerato che non possono neppure effettuare lavori di manutenzione. ...