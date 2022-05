Volley femminile, quando gioca l’Italia? Il calendario dell’estate: tutte le date dalla Nations League ai Mondiali (Di mercoledì 11 maggio 2022) quando torna a giocare l’Italia di Volley femminile? Gli appassionati di pallavolo stanno aspettando il grande ritorno in campo della nostra Nazionale, capace di vincere gli Europei lo scorso settembre. Gli azzurri sono pronti per essere protagonisti nel corso di questa intensa estate, che incomincerà ufficialmente martedì 31 maggio con l’esordio in Nations League: debutto contro la Turchia, le ragazze del CT Davide Mazzanti incroceranno la squadra di Giovanni Guidetti ad Ankara. l’Italia resterà Turchia per affrontare nei giorni seguenti il Belgio, l’Olanda e la Cina. Le azzurre si trasferiranno poi in Brasile: a Brasilia appuntamento dal 15 al 18 giugno per gli impegni contro Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Germania. l’Italia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)torna aredi? Gli appassionati di pallavolo stanno aspettando il grande ritorno in campo della nostra Nazionale, capace di vincere gli Europei lo scorso settembre. Gli azzurri sono pronti per essere protagonisti nel corso di questa intensa estate, che incomincerà ufficialmente martedì 31 maggio con l’esordio in: debutto contro la Turchia, le ragazze del CT Davide Mazzanti incroceranno la squadra di Giovanni Guidetti ad Ankara.resterà Turchia per affrontare nei giorni seguenti il Belgio, l’Olanda e la Cina. Le azzurre si trasferiranno poi in Brasile: a Brasilia appuntamento dal 15 al 18 giugno per gli impegni contro Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Germania....

