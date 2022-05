Volley, Civitanova-Perugia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming gara-4 Finale Scudetto Superlega 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I Block Devils di Grbic hanno riaperto la serie vincendo gara-3 in casa, ma ora hanno bisogno di un’altra vittoria per tenere viva la speranza di vincere il trofeo. I cucinieri di Blengini però non vogliono sprecare un altro “match-point” per festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico. Si assegnerà lo Scudetto o si rinvierà tutto a gara-5? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 11 maggio all’Eurosuole di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per Cucine Lube-Sir Safety Conad-4 delladi2021/dimaschile. I Block Devils di Grbic hanno riaperto la serie vincendo-3 in casa, ma ora hanno bisogno di un’altra vittoria per tenere viva la speranza di vincere il trofeo. I cucinieri di Blengini però non vogliono sprecare un altro “match-point” per festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico. Si assegnerà loo si rinvierà tutto a-5? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 11 maggio all’Eurosuole diMarche. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e ...

