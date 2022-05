Volkswagen - Il marchio Scout torna sul mercato con un nuovo pick-up elettrico

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Larispolvera ilper un-updedicato principalmente alamericano. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal con una ricca serie di dettagli: il progetto, anticipato a livello di bozzetti dal sito Usa TechCrunch, dovrebbe contare su 1 miliardo di dollari di investimenti per rilanciare ilindipendente e avrebbe come target 250.000 unità all'anno a partire dal 2026. La storia delladal 1960. Laha acquisito in sordina ilnel 2020, quando Traton ha comprato la Navistar International Corporation, nata a sua volta dalle ceneri della International Harvester. Quest'ultima aveva presentato il ...

