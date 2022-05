Vodafone miglior operatore per esperienza di rete mobile in Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO – Vodafone è risultata il miglior operatore per esperienza di rete mobile in Italia nella maggior parte delle categorie nell’ultimo rapporto di Opensignal pubblicato oggi. Nell’indagine è stata analizzata l’esperienza complessiva degli utenti su tutte le tecnologie di rete. Vodafone è risultata la migliore nella maggior parte delle categorie, conquistando sei premi: quattro premi nella sezione “esperienza generale” ed entrambi i premi sulla Consistent Quality. Di seguito qualche punto di sintesi del report. Vodafone si classifica “Outright winner”, vincitore assoluto in queste categorie: Video Experience Games Experience Voice Experience Download Speed Coverage ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO –è risultata ilperdiinnella maggior parte delle categorie nell’ultimo rapporto di Opensignal pubblicato oggi. Nell’indagine è stata analizzata l’complessiva degli utenti su tutte le tecnologie diè risultata lae nella maggior parte delle categorie, conquistando sei premi: quattro premi nella sezione “generale” ed entrambi i premi sulla Consistent Quality. Di seguito qualche punto di sintesi del report.si classifica “Outright winner”, vincitore assoluto in queste categorie: Video Experience Games Experience Voice Experience Download Speed Coverage ...

