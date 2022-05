Vieri e Di Biagio in auto | ma manca una ruota!

Advertising

AbuIbsu : @SempreIntercom He had Peruzzi, Zanetti, Cordoba, Blanc, Panucci, Di Biagio, Seedorf, Roberto Baggio, Recoba, Chris… - RasBhullar : @90sfootball Vieri, Di Biagio -

Christiane Luigi Di, a Roma per la finale di Coppa Italia, arrivano in auto e cercano di ripartire, ma qualcosa non va...... tra i quali Totti, Toni,, Ferrara e Candela nelle vesti di Ambassadors di Lega Serie A , poi ancora De Rossi, Evra, Panucci , Matri, Di, Brocchi, Aldair, Di Livio, Pancaro, Peruzzi, ...Dalle prove musicali per la finale all’attesa per un grande numero di vip. Lo stadio Olimpico si riempirà questa sera per Juventus-Inter ...Autore dell'illusorio gol del vantaggio nel derby Primavera di ieri, Giovanni Fabbian commenta non senza rammarico il 2-2 finale imposto dal Milan all'Inter a Interello: 'C’è un po’ di amaro in bocca ...