VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights quinta tappa: Arnaud Démare imperiale sul traguardo di Messina, battuto Gaviria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaud Démare alza le braccia al cielo sul traguardo di Messina. Il francese della Groupama-FDJ fa sua la quinta tappa del Giro d’Italia 2022 al termine di una giornata molto più incerta del previsto, complice il forcing della Alpecin-Fenix sull’unica ascesa del percorso che ha mandato in crisi più di un velocista. Lo stesso Démare aveva perso le ruote del plotone sulle ultime rampe del GPM di Portella Mandrazzi, poi il grande lavoro della sua compagine lo ha riportato in gruppo. Finale nervoso come da pronostico, ma la supremazia del transalpino negli ultimi metri non è mai stata in discussione; completano il podio di giornata Fernando Gaviria e Giacomo Nizzolo. Giro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)alza le braccia al cielo suldi. Il francese della Groupama-FDJ fa sua ladelal termine di una giornata molto più incerta del previsto, complice il forcing della Alpecin-Fenix sull’unica ascesa del percorso che ha mandato in crisi più di un velocista. Lo stessoaveva perso le ruote del plotone sulle ultime rampe del GPM di Portella Mandrazzi, poi il grande lavoro della sua compagine lo ha riportato in gruppo. Finale nervoso come da pronostico, ma la supremazia del transalpino negli ultimi metri non è mai stata in discussione; completano il podio di giornata Fernandoe Giacomo Nizzolo....

