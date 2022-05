Video finale Eurocup, Virtus Bologna - Bursaspor 80 - 67: gli highlights (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella finale di Eurocup giocata alla Segafredo Arena, la Virtus Bologna batte il Bursaspor per 80 - 67 e si aggiudica il trofeo e la possibilità di partecipare all'Eurolega 2022 - 23. Guarda gli ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelladigiocata alla Segafredo Arena, labatte ilper 80 - 67 e si aggiudica il trofeo e la possibilità di partecipare all'Eurolega 2022 - 23. Guarda gli ...

Advertising

juventusfc : ?? Lo scorso anno in finale è andata così ???? - SerieA : Dopo aver eliminato tutti gli avversari incontrati sul percorso, ora è il momento dell'ultimo atto dello show. Per… - Inter : ? | COUNTDOWN ?? Manca sempre meno alla finale della #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Lo stadio comincia a riempirsi… - twnsmult : RT @Cinguetterai_: Vi manca Amadeus? Avete nostalgia di Sanremo? Domenica, il giorno dopo la finale di #Eurovision, andrà in onda il docufi… - caramariella2 : RT @rebecca_ame: Portiamo questa regina in finale ??? VOTATE JESS NON CULLIAMOCI #jeru -