Viaggiare da sola: 5 motivi per farlo e altrettanti consigli ed errori da evitare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quando si parla di Viaggiare, il compagno giusto può fare la differenza. C’è un caso in cui questo è più vero che mai: quando si decide di Viaggiare da soli. Partire per un viaggio con solo noi stessi come compagnia, infatti, può sembrare un azzardo, ma è una scelta che può rivelare sorprese e soddisfazioni inaspettate. Quello dei viaggi in solitaria è un trend in grande espansione: secondo un’analisi di Condor Ferries, dal 2016 al 2019 le ricerche Google sono cresciute del 131% e c’è stato un incremento delle prenotazioni del 42%. Una crescita guidata in gran parte dalle ragazze: addirittura l’84% dei “solo travellers”, infatti, sono donne, in particolare millennials che vogliano godersi libertà e indipendenza senza «aspettare amici o partner». I dati non devono sorprendere: Viaggiare da sola può essere un’esperienza ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quando si parla di, il compagno giusto può fare la differenza. C’è un caso in cui questo è più vero che mai: quando si decide dida soli. Partire per un viaggio con solo noi stessi come compagnia, infatti, può sembrare un azzardo, ma è una scelta che può rivelare sorprese e soddisfazioni inaspettate. Quello dei viaggi in solitaria è un trend in grande espansione: secondo un’analisi di Condor Ferries, dal 2016 al 2019 le ricerche Google sono cresciute del 131% e c’è stato un incremento delle prenotazioni del 42%. Una crescita guidata in gran parte dalle ragazze: addirittura l’84% dei “solo travellers”, infatti, sono donne, in particolare millennials che vogliano godersi libertà e indipendenza senza «aspettare amici o partner». I dati non devono sorprendere:dapuò essere un’esperienza ...

Advertising

diffklug : Questo andare è la forma di viaggio che ricerco quasi fosse la sola che giudico vera ed è un viaggio che alla fine… - inmetamorphosi : una cosa che sto apprezzando davvero molto è viaggiare da sola giuro amo stare con me stessa e mettermi alla prova in ogni momento - Blupandah285 : Datemi un consiglio: avete mai regalato un buono per un biglietto aereo? È un'idea del cazzo o è un regalo apprezza… - carla08_m : RT @xselenaspowers: @Paynedistelle Diciamo che la fanno ma se intorno ci sono anche amore, amicizia..ad esempio una persona sola ma piena d… - xselenaspowers : @Paynedistelle Diciamo che la fanno ma se intorno ci sono anche amore, amicizia..ad esempio una persona sola ma pie… -