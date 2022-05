Veronica Pivetti | fermata mentre rubava al supermercato Ecco cosa si era messa in borsa | “Follia pura | che vergogna”

infoitcultura : Veronica Pivetti e la depressione: 'Mi curarono male, abusai di farmaci sbagliati'. Il retroscena dell'attrice - infoitcultura : Veronica Pivetti: 'La depressione? Colpa dei farmaci sbagliati' - infoitcultura : Veronica Pivetti, la dolorosa confessione: 'È una malattia, va curata' - infoitcultura : Veronica Pivetti e la lotta con la brutta malattia: il triste retroscena - infoitcultura : Veronica Pivetti e la depressione Abuso di farmaci sbagliati -

Pubblicato il 11 Maggio, 2022 'La depressione mi è venuta a causa di un problema alla tiroide: sono stata curata male, con un abuso di farmaci sbagliati'., 57 anni, attrice e doppiatrice, ha raccontato di sé al Corriere della Sera in occasione del suo nuovo libro, un thriller ambientato in Messico, Tequila Bang Bang, edito da Mondadori, ..., 'Lavorare è stato salvifico': la confessione dell'attrice Al noto quotidiano, la sorella di Ireneha ribadito che la causa scatenante del suo malessere furono dei farmaci ...Quando Veronica Pivetti fu colpita dalla depressione. In una lunga intervista al Corriere della Sera curata da Emilia Costantini, Veronica Pivetti ha spiegato di essere una persona estroversa solo all ...“Riuscivo a sdoppiarmi, fingevo e proprio questo mi ha aiutato: immergermi in un personaggio tutt’altro che drammatico mi faceva uscire dal mio stato depressivo“. Veronica Pivetti, in una lunga interv ...