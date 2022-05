Verona, Barak: il Tottenham prepara l’offerta di 20 milioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Barak oggetto del desiderio di tantissimi club e ci si prepara all’asta in estate: gli ultimi interessati sono gli inglesi del Tottenham Si preannuncia un estate calda per Barak, che è finito nel mirino di molte squadre sia in Italia che all’estero. Tra queste c’è il Tottenham di Paratici. Secondo quanto riporta L’Arena, il club inglese avrebbe pronta un’offerta per il centrocampista ceco di 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)oggetto del desiderio di tantissimi club e ci siall’asta in estate: gli ultimi interessati sono gli inglesi delSi preannuncia un estate calda per, che è finito nel mirino di molte squadre sia in Italia che all’estero. Tra queste c’è ildi Paratici. Secondo quanto riporta L’Arena, il club inglese avrebbe pronta un’offerta per il centrocampista ceco di 20di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

