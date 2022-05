Veleni | polemiche | richieste e contemporaneità | la Serie A al rush finale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli ultimi centoottanta minuti di fuoco. Dentro e fuori dal campo. LaA si appresta a vivere ildi campionato più emozionante dell’ultimo decennio (lo scudetto non si decide all’ultima giornata dal 2010 quando l’Inter di Mourinho la spuntò sulla Roma di Ranieri grazie al gol vittoria di Milito in Siena-Inter). Scudetto, lotta salvezza, lotta europea e la Roma anche indi Conference. Tante le, arbitrali ma non solo, con la richiesta della Salernitana di far giocare la penultima giornata in contemporanea. E la richiesta della Roma di anticipare l’ultima giornata al venerdì per preparare al meglio lacontro il Feyenoord di mercoledì 25. Oggi, al Coni a Roma, l’Assemblea della Lega diA. Prima delladi Coppa Italia tra ...