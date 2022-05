Vela senza barriere fa rotta verso Pozzallo

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “” traversata solidale in barca a, in 7 tappe, fa: sesta tappa. L’imbarcazione approderà nella serata di oggi 11 maggio e svolgerà l’attività solidale per l’intera giornata di giovedì 12. Un porto antico e fra i più attivi in Sicilia, da cui deriva il nome stesso della cittadina, “Pausis-Alos” ovvero Porto di Mare, come la chiamarono i saraceni. La Phoenix II, questo il nome dell’imbarcazione, verrà accolta dal presidente della Lega Navale di, Luigi Tussellino, dai rappresentanti di C.s.a.in. (ente di promozione sportiva) e delle istituzioni. L’iniziativa è stata ideata dall’associazione sportiva Jala di Aci Castello e organizzata con il sostegno della Lega Navale Italiana – sede di Aci Trezza e di ...